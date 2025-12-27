Челси - Астон Вилла 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 19:30
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
27 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Астон Вилла, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|10
|пз
|Коул Палмер
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|22
|зщ
|Ян Матсен
|44
|пз
|Бубакар Камара
|24
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Унаи Эмери
История личных встреч
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|07.02.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 0-й матч
|1 : 3
|26.01.2024
|Кубок Англии
|1/16 финала. 4-й матч
|0 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|11.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|16.12.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 3
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|21.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Челси» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|37
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|17
|29
|6
|Сандерленд
|17
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|26
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|24
|10
|Эвертон
|17
|24
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Фулхэм
|17
|23
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|15
|Борнмут
|17
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|17
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|2