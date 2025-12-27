05:18 ()
Челси - Астон Вилла 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 19:30
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
27 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Челси
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Астон Вилла, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
27 Франция зщ Мало Гюсто
29 Франция зщ Уэсли Фофана
23 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
10 Англия пз Коул Палмер
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
44 Франция пз Бубакар Камара
24 Бельгия пз Амаду Онана
7 Шотландия пз Джон Макгинн
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла2 : 1Челси
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси3 : 0Астон Вилла
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Астон Вилла2 : 2Челси
07.02.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 0-й матч Астон Вилла1 : 3Челси
26.01.2024 Кубок Англии 1/16 финала. 4-й матч Челси0 : 0Астон Вилла
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси0 : 1Астон Вилла
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси0 : 2Астон Вилла
11.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Астон Вилла1 : 0Челси
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла0 : 2Челси
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла1 : 3Челси
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 2 : 2Челси
16.12.2025 Англия — Кубок лиги 1/4 финала 1 : 3Челси
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Челси
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Челси
21.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 3Астон Вилла
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 1 : 2Астон Вилла
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла2 : 1
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 4Астон Вилла
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Челси» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1739
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1737
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Челси1729
5
Лига Европы
Ливерпуль1729
6 Сандерленд1727
7 Манчестер Юнайтед1726
8 Кристал Пэлас1726
9 Брайтон энд Хоув Альбион1724
10 Эвертон1724
11 Ньюкасл Юнайтед1723
12 Брентфорд1723
13 Фулхэм1723
14 Тоттенхэм Хотспур1722
15 Борнмут1722
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1718
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1713
19
Зона вылета
Бёрнли1711
20
Зона вылета
Вулверхэмптон172

