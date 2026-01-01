Ливерпуль - Лидс Юнайтед 01 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 01-01-2026 19:30
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
01 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лидс Юнайтед, которое состоится 01 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лидс Юнайтед
Лидс
|1
|вр
|Алисон Бекер
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|22
|нп
|Уго Экитике
|1
|вр
|Лукас Перри
|15
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|2
|зщ
|Джейден Богл
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|4
|пз
|Итан Ампаду
|18
|пз
|Антон Стах
|44
|пз
|Илия Груев
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|14
|нп
|Лукас Нмеча
Главные тренеры
|Арне Слот
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|17.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 6
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|23.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|6 : 0
|12.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|19.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 3
|29.11.2016
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|28.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|45
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|18
|40
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|19
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|32
| 5
Лига Европы
|Челси
|19
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|30
|7
|Сандерленд
|18
|28
|8
|Эвертон
|19
|28
|9
|Брентфорд
|18
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|26
|11
|Кристал Пэлас
|18
|26
|12
|Фулхэм
|18
|26
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|25
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|25
|15
|Борнмут
|19
|23
|16
|Лидс Юнайтед
|18
|20
|17
|Ноттингем Форест
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|19
|12
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|19
|3