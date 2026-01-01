02:40 ()
Ливерпуль - Лидс Юнайтед 01 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 01-01-2026 19:30
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
01 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Лидс Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лидс Юнайтед, которое состоится 01 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лидс Юнайтед
Лидс
1 Бразилия вр Алисон Бекер
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
17 Англия пз Кёртис Джонс
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
22 Франция нп Уго Экитике
1 Бразилия вр Лукас Перри
15 Словения зщ Яка Бийол
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
2 Англия зщ Джейден Богл
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
11 США пз Бренден Ааронсон
4 Уэльс пз Итан Ампаду
18 Германия пз Антон Стах
44 Болгария пз Илия Груев
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
14 Германия нп Лукас Нмеча
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед3 : 3Ливерпуль
17.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Лидс Юнайтед1 : 6Ливерпуль
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль1 : 2Лидс Юнайтед
23.02.2022 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ливерпуль6 : 0Лидс Юнайтед
12.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лидс Юнайтед0 : 3Ливерпуль
19.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Ливерпуль
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ливерпуль4 : 3Лидс Юнайтед
29.11.2016 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль2 : 0Лидс Юнайтед
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль2 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 2Ливерпуль
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ливерпуль
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед3 : 3Ливерпуль
28.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Лидс Юнайтед4 : 1
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1945
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1840
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1939
4
Лига чемпионов
Ливерпуль1832
5
Лига Европы
Челси1930
6 Манчестер Юнайтед1930
7 Сандерленд1828
8 Эвертон1928
9 Брентфорд1826
10 Ньюкасл Юнайтед1926
11 Кристал Пэлас1826
12 Фулхэм1826
13 Тоттенхэм Хотспур1825
14 Брайтон энд Хоув Альбион1925
15 Борнмут1923
16 Лидс Юнайтед1820
17 Ноттингем Форест1918
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1914
19
Зона вылета
Бёрнли1912
20
Зона вылета
Вулверхэмптон193

