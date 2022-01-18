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«Ливерпуль» готов предложить 42 млн евро за игрока «Лидса»

Дата публикации: 18-01-2022

Калвин Филлипс привлек внимание «Реала» и «Ливерпуля».

Издание «El Nacional» пишет, что «мерсисайдцы» готовы выложить за хавбека «Лидса» 42 млн евро. Интерес к 26-летнему полузащитнику также проявляют мадридцы. При этом «лисы» не хотят отпускать своего игрока в команду из АПЛ.

Филлипс воспитывался в структуре «Лидса». Дебют хавбека в основе клуба состоялся в апреле 2015 года. По действующему контракту он связан трудовыми отношениями с «лисами» до июня 2024 года.

В текущем сезоне в активе Калвина 15 встреч (1 забитый мяч, 1 результативная передача). Его стоимость составляет 40 млн евро («Transfermarkt»).

Дебют Филлипса в английской сборной состоялся в 2020 году в матче Лиги наций.

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