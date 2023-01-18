Хавбек ЦСКА Бистрович завершит сезон в Нидерландах

Дата публикации: 18-01-2023

Оставшуюся часть сезона Кристиян Бистрович проведет в аренде в «Фортуне» (Ситтард).



Летом прошлого года ЦСКА отправил хавбека в «Лечче». За его аренду «армейцы» получили 0,3 млн евро. Теперь в пресс-службе итальянской команды сообщили, что до ближайшего лета Бистрович будет выступать за «Фортуну». В текущем сезоне в активе хорвата 11 встреч в Серии А (без результативных действий).



«Армейцы» подписали футболиста в январе 2018 года, заплатив за него «Славену» 500 000 евро. Ранее Кристиан уже уходил в аренду в турецкие команды «Касымпаша» и «Карагюмрюк». Его трудовые отношения с ЦСКА истекают летом 2025 года.



Рыночный ценник на 24-летнего хорвата равняется 2,2 млн евро (по версии Transfermarkt.de).