Галтье может возглавить топ-команду Серии А

Дата публикации: 25-04-2024

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что Кристоф Галтье может получить назначение в одну из европейских топ-команд. К специалисту присматривается «Милан». Если верить слухам, то ближайшим летом «россонери» завершат сотрудничество со Стефано Пиоли.



Галтье получил известность по работе с «Лиллем». В сезоне 2020/2021 его подопечные смогли прервать гегемонию «ПСЖ» во Франции и выиграть Лигу 1. Следующую кампанию специалист провел уже в «Ницце», после чего ушел на повышение в «ПСЖ». Парижане под его руководством добились победы в чемпионате и Кубке Франции.



Осенью 2023 года Галтье стал тренером «Аль-Духаиля». Катарская команда, возглавляемая им, по итогам 20 туров с 28 набранными очками расположилась на 5-й позиции в Лиге звёзд.