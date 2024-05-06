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Факел - Зенит 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
06 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Факел
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Зенит, которое состоится 06 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Зенит6 : 0Факел
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит2 : 0Факел
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Зенит1 : 0Факел
16.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Факел0 : 2Зенит
08.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Факел1 : 1Зенит
31.08.2022 Fonbet Кубок России Группа B Зенит2 : 0Факел
28.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 19-й тур Зенит2 : 1Факел
14.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 5-й тур Факел1 : 2Зенит
05.11.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 29-й тур Факел0 : 0Зенит
27.06.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 15-й тур Зенит5 : 0Факел
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Факел3 : 3
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Факел
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Факел1 : 1
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Факел0 : 1
19.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 2 : 0Факел
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Зенит2 : 1
02.05.2024 Fonbet Кубок России Финал (Путь РПЛ) 1 : 1Зенит
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Зенит
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Зенит3 : 1
24.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Зенит0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Факел» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2650
2 Краснодар2750
3 Динамо М2750
4 Спартак М2743
5 Локомотив М2641
6 Крылья Советов2740
7 Ростов2640
8 ЦСКА2638
9 Рубин2637
10 Ахмат2732
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Факел2627
14 Балтика2626
15
Зона вылета
Урал2625
16
Зона вылета
Сочи2720

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