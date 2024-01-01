Салернитана - Аталанта 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
06 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Аталанта, которое состоится 06 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Аталанта
Бергамо
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|44
|зщ
|Костас Манолас
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|26
|пз
|Тома Башич
|33
|нп
|Лум Чауна
|55
|нп
|Эмануэль Виньято
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|4
|зщ
|Исак Хин
|43
|зщ
|Джованни Бонфанти
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|8
|пз
|Марио Пашалич
|25
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|59
|пз
|Алексей Миранчук
|11
|нп
|Адемола Лукман
|10
|нп
|Эль Билал Туре
Главные тренеры
|Стефано Колантуоно
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|18.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|4 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|1 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|8 : 2
|02.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|26.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|12.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|4 : 1
|05.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|24.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Серии A: «Салернитана» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|34
|65
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|35
|64
| 5
Лига Европы
|Рома
|34
|59
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|33
|57
|7
|Лацио
|35
|56
|8
|Фиорентина
|34
|50
|9
|Наполи
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|35
|43
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|35
|34
|15
|Кальяри
|35
|33
|16
|Фрозиноне
|35
|32
|17
|Эмполи
|35
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|34
|29
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|35
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|34
|15