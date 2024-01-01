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Салернитана - Аталанта 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
06 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 35-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Салернитана
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Аталанта, которое состоится 06 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Аталанта
Бергамо
56 Франция вр Бенуа Костиль
44 Греция зщ Костас Манолас
17 Аргентина зщ Федерико Фасио
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
18 Мали пз Лассана Кулибали
26 Хорватия пз Тома Башич
33 Франция нп Лум Чауна
55 Италия нп Эмануэль Виньято
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
29 Италия вр Марко Карнесекки
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
4 Швеция зщ Исак Хин
43 Италия зщ Джованни Бонфанти
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
20 Нидерланды зщ Митчел Баккер
8 Хорватия пз Марио Пашалич
25 Франция пз Мишель Ндари Адопо
59 Россия пз Алексей Миранчук
11 Нигерия нп Адемола Лукман
10 Мали нп Эль Билал Туре
Главные тренеры
Италия Стефано Колантуоно
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
18.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Аталанта4 : 1Салернитана
13.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Салернитана1 : 0Аталанта
15.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Аталанта8 : 2Салернитана
02.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Аталанта1 : 1Салернитана
18.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Салернитана0 : 1Аталанта
26.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 3 : 0Салернитана
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Салернитана0 : 2
12.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 4 : 1Салернитана
05.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Салернитана2 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 3 : 0Салернитана
02.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Аталанта
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Аталанта2 : 0
24.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Аталанта4 : 1
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 2Аталанта
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Аталанта0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Серии A: «Салернитана» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3589
2
Лига чемпионов
Милан3571
3
Лига чемпионов
Ювентус3465
4
Лига чемпионов
Болонья3564
5
Лига Европы
Рома3459
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3357
7 Лацио3556
8 Фиорентина3450
9 Наполи3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3543
13 Лечче3537
14 Верона3534
15 Кальяри3533
16 Фрозиноне3532
17 Эмполи3532
18
Зона вылета
Удинезе3429
19
Зона вылета
Сассуоло3529
20
Зона вылета
Салернитана3415

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