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Антон Миранчук может перейти в «Панатинаикос»

Дата публикации: 22-07-2024

«News Pao» пишет, что следующим клубом Антона Миранчука может стать «Панатинаикос». Греческая команда ищет полузащитника, и россиянин входит в список игроков, рассматриваемых клубом. В числе футболистов, также заинтересовавших «Панатинаикос», значатся Икер Муниан и Лукас Окампос.

В июле стало известно об уходе Миранчука из «Локомотива». Футболист покинул московскую команду в связи с истечением контракта. Владимир Леонченко, являющийся гендиректором «железнодорожников», рассказал «Матч ТВ», что в клубе хотели продлить соглашение с хавбеком, но того не устроили предложенные условия.

В настоящий момент 28-летний игрок ищет новую команду в ранге свободного агента.

Ориентировочный ценник на россиянина составляет 6 млн евро («Transfermarkt»).

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