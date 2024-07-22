Антон Миранчук может перейти в «Панатинаикос»

Дата публикации: 22-07-2024

«News Pao» пишет, что следующим клубом Антона Миранчука может стать «Панатинаикос». Греческая команда ищет полузащитника, и россиянин входит в список игроков, рассматриваемых клубом. В числе футболистов, также заинтересовавших «Панатинаикос», значатся Икер Муниан и Лукас Окампос.



В июле стало известно об уходе Миранчука из «Локомотива». Футболист покинул московскую команду в связи с истечением контракта. Владимир Леонченко, являющийся гендиректором «железнодорожников», рассказал «Матч ТВ», что в клубе хотели продлить соглашение с хавбеком, но того не устроили предложенные условия.



В настоящий момент 28-летний игрок ищет новую команду в ранге свободного агента.



Ориентировочный ценник на россиянина составляет 6 млн евро («Transfermarkt»).