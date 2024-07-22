«Аль-Иттихад» договорился о трансфере игрока сборной Франции за 60 млн евро

Дата публикации: 22-07-2024

Карьера Мусса Диаби, выступающего за «Астон Виллу», продолжится в «Аль-Иттихаде». Стороны должны закрыть сделку в ближайшие дни. Информацию разместил в соцсети Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что у клубов есть устная договоренность по трансферу. За своего футболиста бирмингемцы получат 60 000 000 евро и бонусные выплаты. Сам вингер согласовал с «Аль-Иттихадом» 5-летний договор.



Диаби является выпускником академии «ПСЖ». «Астон Вилла» выкупила его контракт у «Байера» прошлым летом за 55 млн евро. В сезоне 2023/2024 на счету 25-летнего француза 54 встречи (10 забитых мячей, 9 ассистов). Его контракт с бирмингемцами истекает в 2028 году.