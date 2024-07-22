«ПСЖ» сделал предложение Санчо

Дата публикации: 22-07-2024

«ПСЖ» хочет подписать Джейдона Санчо. «Footmercato» информирует, что парижане уже направили хавбеку «МЮ» свое предложение по трудовому договору.



Сообщается, что стороны имеют близкие позиции по деталям договора. Санчо интересен вариант с переездом в Париж. Отношение «МЮ» к трансферу англичанина пока неизвестно.



Ранее СМИ писали, что вингер помирился с наставником «манкунианцев» и вернулся к тренировкам с основой. При этом он по-прежнему хочет покинуть клуб. В прошлом сезоне Джейдон выходил на поле в 24 играх (3 забитых мяча, 3 результативных паса). Вторую половину сезона футболист отыграл за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.



Рыночная стоимость Санчо равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).