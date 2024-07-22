«Краснодар» отказался продавать Сперцяна французскому клубу

Дата публикации: 22-07-2024

«Ланс» мог подписать Эдуарда Сперцяна, однако «Краснодар», владеющий правами на атакующего хавбека, отклонил предложение французской команды.



«Footmercato» сообщает, что «Ланс» проявлял предметный интерес к Сперцяну, но «быки» даже не рассматривали вариант с трансфером игрока. В клубе решили отказаться от его продажи в летнее межсезонье.



Действующий трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до середины 2026 года. В прошлом сезоне в активе 24-летнего полузащитника 33 встречи за «чёрно-зелёных» (11 забитых мячей, 7 голевых передач).



Рыночный ценник на представителя сборной Армении составляет 20 млн евро (по оценке Transfermarkt.de).