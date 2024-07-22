«Ливерпуль» готов заплатить 60 млн евро за Кубо и уже ведет переговоры с игроком

Дата публикации: 22-07-2024

«Ливерпулю» интересен вингер «Реала Сосьедад». Речь идет о Такефуса Кубо. Информацию, ссылаясь на ресурс «Sponichi Annex», опубликовало издание «AS».



«Мерсисайдцы» рассматривают вариант с выплатой отступных за японца, размер которых равняется 60 млн евро. С самим Кубо английский клуб уже начал переговоры по условиям трудового договора. Следует отметить, что 50% от трансфера игрока принадлежат мадридскому «Реалу».



В сезоне 2023/2024 вингер участвовал в 41 встрече в составе «Реала Сосьедад» (7 забитых мячей, 5 голевых пасов).



Срок действия контракта Кубо с испанской командой ограничен июнем 2029 года. Трансферная стоимость 23-летнего японца равняется 50 млн евро («Трансфермаркт»).