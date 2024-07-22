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«Боруссия» Д ведет переговоры о покупке защитника «Ман Сити» Коуту

Дата публикации: 22-07-2024

Согласно информации, опубликованной в соцсети «X» Фабрицио Романо, «Боруссия» из Дортмунда начала переговоры с «Манчестер Сити» относительно перехода Яна Коуту. При этом немцы считают завышенной сумму отступных в 40 млн евро, прописанную в контракте защитника. Дортмундцы рассчитывают договориться о трансфере по более низкой цене. Сам бразилец готов стать игроком «Боруссии».

«Сити» выкупил права на Коуту у «Куритибы» в 2020 году. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. С момента перехода он еще ни разу не сыграл за «горожан». В прошлом сезоне футболист защищал цвета «Жироны» на правах аренды.

Контракт 22-летнего правого фулбека с «Манчестер Сити» действует до следующего лета. Transfermarkt.de оценивает Коуту в € 25 млн.

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