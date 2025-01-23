1xBet представляет 10 самых необычных эмблем футбольных клубов

Дата публикации: 23-01-2025

Глобальная букмекерская компания 1xBet представляет десятку странных и иногда смешных логотипов футбольных клубов, но призывает не смеяться над их фанатами - ведь они так же, как и вы любят свою родную команду. Тем более, что даже спорный дизайн эмблемы со временем может стать легендарным и узнаваемым.

AFC Bournemouth (England)

Это могла быть отличная реклама геля для волос и мы даже знаем, кто сумел бы его разрекламировать лучше всех в мире. Увы, скромный Борнмут не обладает финансами саудовских шейхов, зато может гордиться оригинальным логотипом. На нем в псевдоантичном стиле изображен бывший нападающий «Борнмута» Дики Доусетт, который играл за клуб с 1957 по 1962 год и однажд забил блестящий гол головой в ворота «Астон Виллы». Именно этот легендарный момент и стал исторической основой логотипа. Надеемся, художник все же немного приукрасил действительность, ведь в реальной жизни по такой странной траектории можно забить гол разве что в ворота для регби.

Bari (Italia)

В 1928 году журналист из Бари предложил местным жителям придумать новый символ для любимой команды. Апулийцы выбирали между петухом и малиновкой и в драматичной борьбе победил первый вариант. Итог превзошел самые смелый ожидания тихих провинциалов. Почти за сто лет петух стал одной из самых запоминающихся футбольных эмблем и уже давно признан культурным достоянием итальянского региона.

Ilves (Finland)

Эта эмблема должна пугать соперников, но вызывает смешанные чувства. Похоже, рысь на логотипе клуба из Тампере сама чем-то напугана и нуждается в психологической помощи. Безумный человеческий взгляд и приоткрытая в немом крике пасть заставляет переживать за зверя любого неравнодушного зоозащитника.

Benevento (Italia)

В сезоне 2017/2018 клуб Беневенто впервые в истории поднялся в Серию А, но запомнился не своим выступлением, а оригинальной эмблемой. Ведьма на метле - дань уважение древним легендам. Считалось, что в 13 веке именно этот городок, расположенный недалеко от Неаполя, был излюбленным местом встречи всякой нечисти и на шабаш там собирались ведьмы со всей Италии. Сегодня символ неожиданно получил уже другое прочтение. Желто-красные цвета клуба подозрительно напоминают форму факультета Гриффиндора из фэнтезийного цикла о Гарри Поттере. Возможно, ему стоит попробовать свои силы в квиддиче?

6. FC Santa Claus (Finland)

Да, это не шутка и такая команда действительно существует. Базируется она в Рованиеми, столице Лапландии. На свою эмблему клуб поместил самого известного жителя этих суровых мест. Скромный FC Santa Claus из 4 дивизиона Финляндии наверняка обладает суперспособностью побеждать своих соперников на Рождество, но к всеобщему счастью никто об этом не узнает - ведь зимний футбол за Полярным кругом опасен для жизни.