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УЕФА подтвердил правильность отмены гола Альвареса в серии пенальти против "Реала"

Дата публикации: 14-03-2025 01:52

УЕФА выпустил официальное заявление относительно отмены гола Хулиана Альвареса в серии пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом".

Аргентинский форвард случайно сделал двойное касание при ударе из-за того, что у него поехала опорная нога, что противоречит правилам. Несмотря на минимальный контакт, польский арбитр Шимон Марчиняк после консультации с ВАР аннулировал гол. В результате "Реал" вышел в 1/4 финала.

"Атлетико" обратился в УЕФА с жалобой, но организация поддержала решение судьи. При этом Союз планирует обсудить с ФИФА и IFAB возможность пересмотра данного правила в случаях, когда двойное касание было явно непреднамеренным.


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