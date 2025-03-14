УЕФА подтвердил правильность отмены гола Альвареса в серии пенальти против "Реала"

Дата публикации: 14-03-2025 01:52

УЕФА выпустил официальное заявление относительно отмены гола Хулиана Альвареса в серии пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Реалом".

Аргентинский форвард случайно сделал двойное касание при ударе из-за того, что у него поехала опорная нога, что противоречит правилам. Несмотря на минимальный контакт, польский арбитр Шимон Марчиняк после консультации с ВАР аннулировал гол. В результате "Реал" вышел в 1/4 финала.

"Атлетико" обратился в УЕФА с жалобой, но организация поддержала решение судьи. При этом Союз планирует обсудить с ФИФА и IFAB возможность пересмотра данного правила в случаях, когда двойное касание было явно непреднамеренным.



