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Юлиан Нагельсманн продлил контракт с сборной Германии до 2028 года

Дата публикации: 24-01-2025

 

Тренер останется в должности после чемпионата мира 2026 года и возьмется за подготовку команды к Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Решение о продлении контракта было принято на церемонии в Лейпциге, посвященной 125-летию Немецкого футбольного союза (DFB). Ранее Нагельсманн подписал соглашение до лета 2026 года. Под его руководством сборная Германии дошла до четвертьфинала Евро-2024, где уступила Испании (1:2). Нагельсманн возглавил команду 22 сентября 2023 года.

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