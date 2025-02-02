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Казадей сменил «Челси» на «Торино»

Дата публикации: 02-02-2025

Состав «Торино» пополнился хавбеком «Челси» Чезаре Казадей. О переходе сообщили в пресс-службе туринского клуба. С полузащитником заключен трудовой договор, рассчитанный до лета 2029 года.

У Казадей итальянская футбольная школа. В «Челси» он перебрался из «Интера» в 2022 году за 14,86 млн евро. Проявить себя в составе «пенсионеров» игроку не удалось. В сезоне 2024/2025 на счету 22-летнего хавбека 6 матчей в составе лондонцев (без результативных действий).

Согласно информации с портала Transfermarkt.de, трансфер Казадей обошелся «Торино» в 13 млн евро.

Туринцы, возглавляемые экс-наставником «Спартака» Паоло Ваноли, по итогам 23 туров находятся на 11-й позиции в таблице Серии А, имея в своем активе 27 очков.

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