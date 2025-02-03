"Штутгарт" - "Аугсбург". Прогноз на матч Кубка Германии 4 февраля

Дата публикации: 03-02-2025

Четвертьфинальная стадия Кубка Германии – тот этап, когда команды уже не могут позволить себе игнорировать турнир ради других целей. Особенно это касается тех, кто редко выигрывает трофеи.

"Аугсбург" – один из таких клубов. В своей 117-летней истории он всего пятый раз добрался до четвертьфинала, а пройти дальше ему удавалось лишь однажды. "Штутгарт", конечно, более титулован, но сейчас переживает непростой период. Команда Себастьяна Хёнесса вылетела из Лиги чемпионов после поражения от ПСЖ, а в Бундеслиге проиграла два матча подряд.

При этом "Аугсбург" набрал неплохую форму после зимней паузы – 10 очков в четырех турах. Правда, в начале года он уступил "Штутгарту" дома (0:1). Но сейчас гости вполне способны дать бой.

💡 Варианты ставок:

✅ Х2 (гости не проиграют в основное время) – кф. до 2.50

✅ "Аугсбург" забьет первым – кф. до 3.15

"Штутгарт" в последних играх пропускал по 2 мяча от "Боруссии" Мёнхенгладбах и "Майнца", а также 4 от "ПСЖ", так что оборона гостей явно не в лучшей форме.