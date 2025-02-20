"Реал" подаст апелляцию на дисквалификацию Беллингема

Дата публикации: 20-02-2025 18:06

Мадридский "Реал" не согласен с решением дисциплинарного комитета Ла Лиги, который дисквалифицировал полузащитника Джуда Беллингема на два матча. Английский хавбек получил наказание за нецензурное высказывание в адрес арбитра в первом тайме встречи с "Осасуной" (1:1). Судья удалил игрока с поля, и "Реал" больше половины матча провел в меньшинстве, упустив победу.

Как сообщает Фабрицио Романо, мадридский клуб считает дисквалификацию на два матча чрезмерной и намерен подать апелляцию. В текущем сезоне Беллингем провел 34 игры за "Реал", отметившись 11 голами и 10 результативными передачами.