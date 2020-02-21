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Сельта - Осасуна 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 22:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
21 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Сельта
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Осасуна, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Осасуна
Памплона
13 Испания вр Висенте Гуайта
32 Испания зщ Хави Родригес
2 Швеция зщ Карл Старфельт
20 Испания зщ Маркос Алонсо
5 Испания зщ Серхио Каррейра
3 Испания зщ Оскар Мингеса
8 Испания пз Фран Бельтран
6 Гвинея пз Илаш Мориба
10 Испания нп Яго Аспас
7 Испания нп Борха Иглесиас
18 Испания нп Пабло Дуран
1 Испания вр Серхио Эррера
15 Испания зщ Рубен Пенья
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
3 Испания зщ Хуан Крус
6 Испания пз Лукас Торро
7 Испания пз Хон Монкайола
14 Испания пз Рубен Гарсия
16 Испания пз Мой Гомес
19 Испания нп Брайан Сарагоса
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Клаудио Хиральдес
Испания Висенте Морено
История личных встреч
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Осасуна3 : 2Сельта
04.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Осасуна0 : 3Сельта
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Сельта0 : 2Осасуна
06.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Осасуна0 : 0Сельта
05.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Сельта1 : 2Осасуна
19.01.2022 Испания - Примера 21-й тур Сельта2 : 0Осасуна
23.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Осасуна0 : 0Сельта
25.04.2021 Испания - Примера 32-й тур Сельта2 : 1Осасуна
04.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Осасуна2 : 0Сельта
11.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Осасуна2 : 1Сельта
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Сельта
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Сельта3 : 2
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 1Сельта
27.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Сельта
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Сельта1 : 2
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Осасуна1 : 1
10.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 1 : 1Осасуна
06.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала 2 : 0Осасуна
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Осасуна2 : 1
24.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2451
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
3
Лига чемпионов
Атлетико М2450
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2445
5
Лига Европы
Вильярреал2441
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2435
7 Мальорка2434
8 Бетис2432
9 Осасуна2432
10 Реал Сосьедад2431
11 Жирона2431
12 Севилья2431
13 Хетафе2430
14 Сельта2429
15 Эспаньол2424
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2423
18
Зона вылета
Валенсия2423
19
Зона вылета
Алавес2422
20
Зона вылета
Вальядолид2415

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