Сельта - Осасуна 21 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-02-2025 22:00
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
21 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Осасуна, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|18
|нп
|Пабло Дуран
|1
|вр
|Серхио Эррера
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|16
|пз
|Мой Гомес
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Висенте Морено
История личных встреч
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|06.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|27.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|51
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|24
|35
|7
|Мальорка
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|32
|9
|Осасуна
|24
|32
|10
|Реал Сосьедад
|24
|31
|11
|Жирона
|24
|31
|12
|Севилья
|24
|31
|13
|Хетафе
|24
|30
|14
|Сельта
|24
|29
|15
|Эспаньол
|24
|24
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|24
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|24
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|24
|15