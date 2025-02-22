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Норвич Сити - Сток Сити 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Норвич Сити
Сток Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Сток Сити, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Сток Сити1 : 1Норвич Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити0 : 3Норвич Сити
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Норвич Сити1 : 0Сток Сити
18.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити0 : 0Норвич Сити
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Норвич Сити3 : 1Сток Сити
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Норвич Сити4 : 1Сток Сити
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Сток Сити2 : 3Норвич Сити
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Сток Сити2 : 2Норвич Сити
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити0 : 1Сток Сити
13.01.2016 Англия - Премьер-лига 21-й тур Сток Сити3 : 1Норвич Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Норвич Сити
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Норвич Сити0 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Норвич Сити1 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 0 : 1Норвич Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Норвич Сити5 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Сток Сити3 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Сток Сити
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Сток Сити3 : 3 2 : 4
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 2Сток Сити
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Сток Сити0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3342
15 Престон Норт Энд3342
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3329
24
Зона вылета
Лутон Таун3328

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