Каза Пия - Жил Висенте 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
22 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Жил Висенте, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
|22.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|02.10.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|22.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|16.10.2016
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 0 4 : 1
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|20.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|27.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|52
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|22
|50
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|22
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|22
|44
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|22
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|8
|Эшторил
|22
|31
|9
|Фамаликан
|22
|28
|10
|Риу Аве
|22
|26
|11
|Морейренсе
|22
|26
|12
|Арока
|22
|24
|13
|Насьонал
|22
|23
|14
|Жил Висенте
|22
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|22
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12