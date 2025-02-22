03:01 ()
Онлайн трансляции
Суббота 22 февраля
Свернуть список

Каза Пия - Жил Висенте 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
22 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Каза Пия
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Жил Висенте, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
22.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Жил Висенте1 : 1Каза Пия
03.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Каза Пия0 : 0Жил Висенте
02.10.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Жил Висенте2 : 0Каза Пия
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Жил Висенте1 : 0Каза Пия
22.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Каза Пия1 : 3Жил Висенте
16.10.2016 Кубок Португалии 3-й раунд Жил Висенте0 : 0 4 : 1Каза Пия
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 2Каза Пия
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Каза Пия1 : 0
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 2 : 1Каза Пия
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Каза Пия3 : 1
20.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 3Каза Пия
17.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 2
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 2 : 0Жил Висенте
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте1 : 2
27.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Жил Висенте
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Жил Висенте3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2252
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2250
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2246
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2244
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2233
7 Витория Гимарайнш2231
8 Эшторил2231
9 Фамаликан2228
10 Риу Аве2226
11 Морейренсе2226
12 Арока2224
13 Насьонал2223
14 Жил Висенте2222
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2219
17
Зона вылета
Фаренсе2215
18
Зона вылета
Боавишта2212

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close