Ипсвич Таун - Тоттенхэм Хотспур 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|31
|вр
|Алекс Палмер
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|5
|пз
|Сэми Морси
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|19
|нп
|Лиам Делап
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|24
|зщ
|Джед Спенс
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|11
|пз
|Матис Тель
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|22.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 4
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|06.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|61
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|25
|43
|6
|Челси
|25
|43
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|8
|Фулхэм
|25
|39
|9
|Астон Вилла
|26
|39
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|11
|Брентфорд
|25
|34
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|25
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Эвертон
|25
|30
|15
|Манчестер Юнайтед
|25
|29
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|17
|Вулверхэмптон
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|25
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|25
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|25
|9