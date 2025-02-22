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Ипсвич Таун - Тоттенхэм Хотспур 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Ипсвич Таун
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
31 Англия вр Алекс Палмер
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Англия зщ Люк Вулфенден
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
18 Англия зщ Бен Джонсон
3 Англия зщ Лейф Дэвис
8 Англия пз Калвин Филлипс
5 Египет пз Сэми Морси
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
19 Англия нп Лиам Делап
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
4 Австрия зщ Кевин Дансо
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
24 Англия зщ Джед Спенс
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
11 Франция пз Матис Тель
21 Швеция нп Деян Кулушевски
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ипсвич Таун
22.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур3 : 0Ипсвич Таун
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 4Ипсвич Таун
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ипсвич Таун1 : 2
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 4 : 1Ипсвич Таун
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Ипсвич Таун0 : 6
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2661
2
Лига чемпионов
Арсенал2553
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2543
6 Челси2543
7 Ньюкасл Юнайтед2541
8 Фулхэм2539
9 Астон Вилла2639
10 Брайтон энд Хоув Альбион2537
11 Брентфорд2534
12 Тоттенхэм Хотспур2530
13 Кристал Пэлас2530
14 Эвертон2530
15 Манчестер Юнайтед2529
16 Вест Хэм Юнайтед2527
17 Вулверхэмптон2519
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2517
19
Зона вылета
Лестер Сити2517
20
Зона вылета
Саутгемптон259

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