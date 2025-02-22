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Портсмут - Куинз Парк Рейнджерс 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Портсмут
Куинз Парк Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Портсмут
28.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Куинз Парк Рейнджерс0 : 2Портсмут
05.02.2019 Кубок Англии 1/16 финала, переигровки Куинз Парк Рейнджерс2 : 0Портсмут
26.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Портсмут1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 2Портсмут
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Портсмут2 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Портсмут
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Портсмут0 : 0
28.01.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Портсмут0 : 1
14.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Куинз Парк Рейнджерс4 : 0
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3342
15 Престон Норт Энд3342
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3329
24
Зона вылета
Лутон Таун3328

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