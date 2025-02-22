Ганновер-96 - Падерборн 07 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 21:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
22 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Падерборн 07, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|20.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 4
|06.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
|24.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|19.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|12.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|18.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|15.02.2015
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|17.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|14.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|23
|42
| 2
Повышение
|Кёльн
|22
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|23
|39
|4
|Магдебург
|22
|38
|5
|Фортуна
|22
|37
|6
|Падерборн 07
|22
|37
|7
|Эльверсберг
|22
|35
|8
|Нюрнберг
|23
|35
|9
|Ганновер-96
|22
|34
|10
|Карлсруэ
|22
|30
|11
|Шальке-04
|22
|27
|12
|Герта
|23
|26
|13
|Гройтер Фюрт
|22
|26
|14
|Дармштадт 98
|22
|25
|15
|Айнтрахт Б
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Ян
|22
|15