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Ганновер-96 - Падерборн 07 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 21:30
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
22 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Ганновер-96
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Падерборн 07, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 072 : 1Ганновер-96
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-963 : 2Падерборн 07
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 071 : 0Ганновер-96
11.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Ганновер-963 : 4Падерборн 07
06.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Падерборн 074 : 2Ганновер-96
24.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 073 : 0Ганновер-96
19.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-960 : 0Падерборн 07
12.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Ганновер-960 : 0Падерборн 07
18.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 0Ганновер-96
15.02.2015 Германия - Бундеслига 21-й тур Ганновер-961 : 2Падерборн 07
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 0 : 0Ганновер-96
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Ганновер-961 : 1
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 2Ганновер-96
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Ганновер-962 : 2
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 0 : 1Ганновер-96
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Падерборн 072 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 2Падерборн 07
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Падерборн 071 : 2
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 0 : 1Падерборн 07
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Падерборн 071 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2240
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2238
5 Фортуна2237
6 Падерборн 072237
7 Эльверсберг2235
8 Нюрнберг2335
9 Ганновер-962234
10 Карлсруэ2230
11 Шальке-042227
12 Герта2326
13 Гройтер Фюрт2226
14 Дармштадт 982225
15 Айнтрахт Б2221
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2220
17
Зона вылета
Ульм 18462217
18
Зона вылета
Ян2215

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