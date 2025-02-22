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Валенсия - Атлетико М 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 19:30
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
22 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Валенсия
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетико М, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Атлетико М
Мадрид
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
3ИспаниязщКристьян Москера
15ИспаниязщСесар Таррега
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
8ИспанияпзХави Герра
16ИспанияпзДиего Лопес
10ПортугалияпзАндре Алмейда
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
24ИспаниязщРобен Ле Норман
15ФранциязщКлеман Лангле
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
5АргентинапзРодриго Де Пауль
14ИспанияпзМаркос Льоренте
12БразилияпзСамуэл Лино
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
15.09.2024Испания — Примера5-й турАтлетико М3 : 0Валенсия
28.01.2024Испания - Примера22-й турАтлетико М2 : 0Валенсия
16.09.2023Испания - Примера5-й турВаленсия3 : 0Атлетико М
18.03.2023Испания - Примера26-й турАтлетико М3 : 0Валенсия
29.08.2022Испания - Примера3-й турВаленсия0 : 1Атлетико М
22.01.2022Испания - Примера22-й турАтлетико М3 : 2Валенсия
07.11.2021Испания - Примера13-й турВаленсия3 : 3Атлетико М
24.01.2021Испания - Примера20-й турАтлетико М3 : 1Валенсия
28.11.2020Испания - Примера11-й турВаленсия0 : 1Атлетико М
14.02.2020Испания - Примера24-й турВаленсия2 : 2Атлетико М
15.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 1Валенсия
09.02.2025Испания — Примера23-й турВаленсия2 : 0
06.02.2025Кубок Испании1/4 финалаВаленсия0 : 5
02.02.2025Испания — Примера22-й турВаленсия2 : 1
26.01.2025Испания — Примера21-й тур7 : 1Валенсия
15.02.2025Испания — Примера24-й турАтлетико М1 : 1
08.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 1Атлетико М
04.02.2025Кубок Испании1/4 финалаАтлетико М5 : 0
01.02.2025Испания — Примера22-й турАтлетико М2 : 0
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 4Атлетико М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Валенсия» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2451
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
3
Лига чемпионов
Атлетико М2450
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2445
5
Лига Европы
Вильярреал2441
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2435
7 Мальорка2434
8 Бетис2432
9 Осасуна2432
10 Реал Сосьедад2431
11 Жирона2431
12 Севилья2431
13 Хетафе2430
14 Сельта2429
15 Эспаньол2424
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2423
18
Зона вылета
Валенсия2423
19
Зона вылета
Алавес2422
20
Зона вылета
Вальядолид2415

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