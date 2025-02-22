Валенсия - Атлетико М 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 19:30
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
22 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетико М, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Атлетико М
Мадрид
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|пз
|Диего Лопес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|12
|пз
|Самуэл Лино
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Диего Симеоне
История личных встреч
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|28.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|29.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 3
|24.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|14.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 0
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|7 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Валенсия» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|51
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|24
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|24
|35
|7
|Мальорка
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|32
|9
|Осасуна
|24
|32
|10
|Реал Сосьедад
|24
|31
|11
|Жирона
|24
|31
|12
|Севилья
|24
|31
|13
|Хетафе
|24
|30
|14
|Сельта
|24
|29
|15
|Эспаньол
|24
|24
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|24
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|24
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|24
|15