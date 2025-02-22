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Эшторил - Риу Аве 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 22:30
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
22 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Эшторил
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Риу Аве, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Риу Аве
Вила-ду-Конде
27 Испания вр Хоэль Роблес
23 Португалия зщ Педру Алвару
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
20 Португалия зщ Wagner Pina
24 Португалия зщ Педру Амарал
88 Португалия пз Шека
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
12 Португалия пз Жоау Карвалью
14 Франция нп Янис Беграуи
9 Испания нп Алехандро Маркес
1 Польша вр Цезарий Мишта
4 Англия зщ Нельсон Эбби
3 Греция зщ Андреас Нтои
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
6 Португалия пз Joao Novais
34 Турция пз Демир Тыкназ
19 Португалия пз Кику Бондозу
80 Германия нп Оле Польман
9 Бразилия нп Клэйтон
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 2Эшторил
31.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Риу Аве1 : 1Эшторил
20.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Эшторил2 : 0Риу Аве
13.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 0Эшторил
19.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Эшторил2 : 2Риу Аве
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Риу Аве1 : 2Эшторил
30.03.2018 Португалия - Примейра 28-й тур Риу Аве2 : 0Эшторил
04.11.2017 Португалия - Примейра 11-й тур Эшторил0 : 2Риу Аве
06.03.2017 Португалия - Примейра 24-й тур Эшторил0 : 2Риу Аве
01.10.2016 Португалия - Примейра 7-й тур Риу Аве1 : 2Эшторил
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 2 : 2Эшторил
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Эшторил2 : 1
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Эшторил
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Эшторил1 : 0
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 3Эшторил
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 1
10.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 1Риу Аве
06.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Риу Аве2 : 1
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 2
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 2Риу Аве
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2252
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2250
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2246
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2244
5 Санта-Клара2238
6 Каза Пия2233
7 Витория Гимарайнш2231
8 Эшторил2231
9 Фамаликан2228
10 Риу Аве2226
11 Морейренсе2226
12 Арока2224
13 Насьонал2223
14 Жил Висенте2222
15 Эштрела2220
16
Стыковая зона
АВС2219
17
Зона вылета
Фаренсе2215
18
Зона вылета
Боавишта2212

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