Эшторил - Риу Аве 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 22:30
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
22 Февраля 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Риу Аве, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|23
|зщ
|Педру Алвару
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|20
|зщ
|Wagner Pina
|24
|зщ
|Педру Амарал
|88
|пз
|Шека
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|14
|нп
|Янис Беграуи
|9
|нп
|Алехандро Маркес
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|4
|зщ
|Нельсон Эбби
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|6
|пз
|Joao Novais
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|19
|пз
|Кику Бондозу
|80
|нп
|Оле Польман
|9
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|31.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|19.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|30.03.2018
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|04.11.2017
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|06.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|01.10.2016
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|10.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|06.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 1
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|22
|52
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|22
|50
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|22
|46
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|22
|44
|5
|Санта-Клара
|22
|38
|6
|Каза Пия
|22
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|8
|Эшторил
|22
|31
|9
|Фамаликан
|22
|28
|10
|Риу Аве
|22
|26
|11
|Морейренсе
|22
|26
|12
|Арока
|22
|24
|13
|Насьонал
|22
|23
|14
|Жил Висенте
|22
|22
|15
|Эштрела
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|АВС
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|22
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|22
|12