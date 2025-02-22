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Боруссия М - Аугсбург 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 16:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
22 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Боруссия М
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Аугсбург, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Аугсбург
Аугсбург
1ШвейцарияврЙонас Омлин
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
16ГерманияпзФилипп Зандер
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
7АвстрияпзКевин Штёгер
19ФранциянпНатан Нгуму
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
16ШвейцариязщСедрик Цезигер
11ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
17ХорватияпзКристиян Якич
19НигерияпзФрэнк Оньека
8КосовопзЭльвис Реджбечай
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
9ФранциянпСамуэль Эссенд
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
04.10.2024Германия — Бундеслига6-й турАугсбург2 : 1Боруссия М
21.01.2024Германия - Бундеслига18-й турБоруссия М1 : 2Аугсбург
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турАугсбург4 : 4Боруссия М
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турБоруссия М2 : 0Аугсбург
25.01.2023Германия - Бундеслига17-й турАугсбург1 : 0Боруссия М
12.02.2022Германия - Бундеслига22-й турБоруссия М3 : 2Аугсбург
18.09.2021Германия - Бундеслига5-й турАугсбург1 : 0Боруссия М
12.03.2021Германия - Бундеслига25-й турАугсбург3 : 1Боруссия М
21.11.2020Германия - Бундеслига8-й турБоруссия М1 : 1Аугсбург
29.02.2020Германия - Бундеслига24-й турАугсбург2 : 3Боруссия М
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур1 : 2Боруссия М
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБоруссия М1 : 1
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур1 : 2Боруссия М
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турБоруссия М3 : 0
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур3 : 1Боруссия М
14.02.2025Германия — Бундеслига22-й турАугсбург0 : 0
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й тур0 : 0Аугсбург
04.02.2025Кубок Германии1/4 финала1 : 0Аугсбург
01.02.2025Германия — Бундеслига20-й тур1 : 1Аугсбург
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турАугсбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2247
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2242
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Фрайбург2236
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2235
7 Штутгарт2235
8 Боруссия М2234
9 Вольфсбург2233
10 Вердер2230
11 Боруссия Д2229
12 Аугсбург2228
13 Унион2224
14 Санкт-Паули2221
15 Хоффенхайм2221
16
Стыковая зона
Хайденхайм2214
17
Зона вылета
Бохум2214
18
Зона вылета
Хольштайн2213

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