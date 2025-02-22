Боруссия М - Аугсбург 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 16:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
22 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Аугсбург, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Аугсбург
Аугсбург
|1
|вр
|Йонас Омлин
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|19
|нп
|Натан Нгуму
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Йесс Торуп
История личных встреч
|04.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|21.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 4
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|12.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|22
|47
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|22
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|22
|36
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|22
|35
|7
|Штутгарт
|22
|35
|8
|Боруссия М
|22
|34
|9
|Вольфсбург
|22
|33
|10
|Вердер
|22
|30
|11
|Боруссия Д
|22
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|22
|24
|14
|Санкт-Паули
|22
|21
|15
|Хоффенхайм
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|22
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|22
|13