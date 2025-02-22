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Суонси Сити - Блэкберн Роверс 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Суонси Сити
Блэкберн Роверс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Блэкберн Роверс, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Суонси Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Суонси Сити2 : 1Блэкберн Роверс
28.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Суонси Сити
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Суонси Сити
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Суонси Сити0 : 3Блэкберн Роверс
05.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Суонси Сити1 : 0Блэкберн Роверс
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Суонси Сити
09.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Суонси Сити
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Суонси Сити2 : 0Блэкберн Роверс
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Суонси Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 3 : 1Суонси Сити
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Суонси Сити0 : 1
09.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 0 : 1Суонси Сити
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Суонси Сити0 : 2
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 5 : 1Суонси Сити
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Блэкберн Роверс2 : 0
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 2Блэкберн Роверс
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Блэкберн Роверс0 : 2
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
31.01.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3365
4
Плей-офф
Сандерленд3362
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3351
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3348
7 Ковентри Сити3347
8 Бристоль Сити3346
9 Шеффилд Уэнсдей3345
10 Уотфорд3345
11 Мидлсбро3244
12 Норвич Сити3344
13 Куинз Парк Рейнджерс3344
14 Миллуолл3342
15 Престон Норт Энд3342
16 Оксфорд Юнайтед3338
17 Суонси Сити3337
18 Портсмут3336
19 Сток Сити3235
20 Кардифф Сити3232
21 Халл Сити3230
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3329
24
Зона вылета
Лутон Таун3328

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