Црвена Звезда - Партизан 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Сербия — Суперлига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Партизан, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Сербия — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград
Партизан
Белград
История личных встреч
|23.09.2024
|Сербия — Суперлига
|9-й тур
|0 : 4
|20.04.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|3 : 2
|09.03.2024
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 2
|20.12.2023
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|0 : 0
|03.03.2023
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 1-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 0
|19.09.2021
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Сербия — Суперлига
|23-й тур
|0 : 4
|08.02.2025
|Сербия — Суперлига
|22-й тур
|6 : 0
|02.02.2025
|Сербия — Суперлига
|21-й тур
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|15.02.2025
|Сербия — Суперлига
|23-й тур
|4 : 1
|08.02.2025
|Сербия — Суперлига
|22-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Сербия — Суперлига
|21-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Сербия — Суперлига
|20-й тур
|0 : 1
|16.12.2024
|Сербия — Суперлига
|19-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Црвена Звезда
|23
|67
| 2
Плей-офф чемпионов
|Партизан
|23
|46
| 3
Плей-офф чемпионов
|Раднички К
|24
|40
| 4
Плей-офф чемпионов
|Младост Л
|23
|36
| 5
Плей-офф чемпионов
|Войводина
|23
|33
| 6
Плей-офф чемпионов
|ОФК Белград
|23
|33
| 7
Плей-офф чемпионов
|Чукарички
|23
|32
| 8
Плей-офф чемпионов
|Раднички Н
|24
|30
| 9
Переходной турнир
|Нови Пазар
|23
|29
| 10
Переходной турнир
|ТСЦ
|23
|28
| 11
Переходной турнир
|Железничар П
|23
|28
| 12
Переходной турнир
|Напредак
|23
|27
| 13
Переходной турнир
|Спартак Суботица
|24
|27
| 14
Переходной турнир
|Текстилац Оджаци
|24
|24
| 15
Переходной турнир
|ИМТ Белград
|23
|23
| 16
Переходной турнир
|Единство Уб
|23
|11