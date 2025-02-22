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Црвена Звезда - Партизан 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 17:00
Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
22 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Сербия — Суперлига, 24-й тур
Црвена Звезда
Партизан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Партизан, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Сербия — Суперлига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград
Партизан
Белград
История личных встреч
23.09.2024 Сербия — Суперлига 9-й тур Партизан0 : 4Црвена Звезда
20.04.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур Црвена Звезда3 : 2Партизан
09.03.2024 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда2 : 2Партизан
20.12.2023 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан2 : 1Црвена Звезда
26.04.2023 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Партизан0 : 0Црвена Звезда
03.03.2023 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда1 : 0Партизан
31.08.2022 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан1 : 1Црвена Звезда
16.04.2022 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 1-й тур Црвена Звезда0 : 0Партизан
27.02.2022 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда2 : 0Партизан
19.09.2021 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан1 : 1Црвена Звезда
15.02.2025 Сербия — Суперлига 23-й тур 0 : 4Црвена Звезда
08.02.2025 Сербия — Суперлига 22-й тур Црвена Звезда6 : 0
02.02.2025 Сербия — Суперлига 21-й тур 1 : 2Црвена Звезда
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 0 : 1Црвена Звезда
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Црвена Звезда2 : 3
15.02.2025 Сербия — Суперлига 23-й тур Партизан4 : 1
08.02.2025 Сербия — Суперлига 22-й тур 0 : 0Партизан
01.02.2025 Сербия — Суперлига 21-й тур Партизан2 : 2
21.12.2024 Сербия — Суперлига 20-й тур 0 : 1Партизан
16.12.2024 Сербия — Суперлига 19-й тур Партизан1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Црвена Звезда2367
2
Плей-офф чемпионов
Партизан2346
3
Плей-офф чемпионов
Раднички К2440
4
Плей-офф чемпионов
Младост Л2336
5
Плей-офф чемпионов
Войводина2333
6
Плей-офф чемпионов
ОФК Белград2333
7
Плей-офф чемпионов
Чукарички2332
8
Плей-офф чемпионов
Раднички Н2430
9
Переходной турнир
Нови Пазар2329
10
Переходной турнир
ТСЦ2328
11
Переходной турнир
Железничар П2328
12
Переходной турнир
Напредак2327
13
Переходной турнир
Спартак Суботица2427
14
Переходной турнир
Текстилац Оджаци2424
15
Переходной турнир
ИМТ Белград2323
16
Переходной турнир
Единство Уб2311

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