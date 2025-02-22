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Торино - Милан 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 19:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
22 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Торино
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Милан, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Милан
Милан
32СербияврВаня Милинкович-Савич
4ПольшазщСебастьян Валюкевич
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
20АвстриязщВалентино Лацаро
24ХорватияпзБорна Соса
28ИталияпзСамуэле Риччи
77ПольшапзКароль Линетты
10ХорватияпзНикола Влашич
7ФранциянпЯнн Карамо
18ШотландиянпЧе Адамс
16ФранцияврМик Меньян
20ИспаниязщАлехандро Хименес
23АнглиязщФикайо Томори
31СербиязщСтрахиня Павлович
19ФранциязщТео Эрнандес
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
80СШАпзЮнус Муса
79ПортугалиянпЖоау Феликс
10ПортугалиянпРафаэл Леау
7МексиканпСантьяго Хименес
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
17.08.2024Италия — Серия А1-й турМилан2 : 2Торино
18.05.2024Италия - Серия А37-й турТорино3 : 1Милан
26.08.2023Италия - Серия А2-й турМилан4 : 1Торино
10.02.2023Италия - Серия АСерия А. 22-й турМилан1 : 0Торино
11.01.2023Кубок Италии1/8 финалаМилан0 : 1 ДВТорино
30.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турТорино2 : 1Милан
10.04.2022Италия - Серия А32-й турТорино0 : 0Милан
26.10.2021Италия - Серия А10-й турМилан1 : 0Торино
12.05.2021Италия - Серия А36-й турТорино0 : 7Милан
12.01.2021Кубок Италии1/8 финалаМилан0 : 0 5 : 4Торино
14.02.2025Италия — Серия А25-й тур3 : 2Торино
08.02.2025Италия — Серия А24-й турТорино1 : 1
01.02.2025Италия — Серия А23-й тур1 : 1Торино
24.01.2025Италия — Серия А22-й турТорино2 : 0
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур1 : 1Торино
18.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчМилан1 : 1
15.02.2025Италия — Серия А25-й турМилан1 : 0
12.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч1 : 0Милан
08.02.2025Италия — Серия А24-й тур0 : 2Милан
05.02.2025Кубок Италии1/4 финалаМилан3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2556
2
Лига чемпионов
Интер М2554
3
Лига чемпионов
Аталанта2551
4
Лига чемпионов
Ювентус2546
5
Лига Европы
Лацио2546
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2542
7 Милан2441
8 Болонья2441
9 Рома2537
10 Удинезе2533
11 Дженоа2530
12 Торино2528
13 Комо2525
14 Кальяри2525
15 Лечче2525
16 Верона2523
17 Эмполи2521
18
Зона вылета
Парма2520
19
Зона вылета
Венеция2516
20
Зона вылета
Монца2514

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