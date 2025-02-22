Торино - Милан 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 19:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
22 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Милан, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Милан
Милан
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|24
|пз
|Борна Соса
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|10
|пз
|Никола Влашич
|7
|нп
|Янн Карамо
|18
|нп
|Че Адамс
|16
|вр
|Мик Меньян
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|80
|пз
|Юнус Муса
|79
|нп
|Жоау Феликс
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|10.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 0
|11.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|26.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 7
|12.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|12.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|25
|51
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|25
|46
| 5
Лига Европы
|Лацио
|25
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|25
|42
|7
|Милан
|24
|41
|8
|Болонья
|24
|41
|9
|Рома
|25
|37
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Дженоа
|25
|30
|12
|Торино
|25
|28
|13
|Комо
|25
|25
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Лечче
|25
|25
|16
|Верона
|25
|23
|17
|Эмполи
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|25
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|25
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|25
|14