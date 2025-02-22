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Биатлон. ЧМ-2025 смотреть онлайн женскую эстафету 22.02.2025

Начало трансляции: 22-02-2025 13:05
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
22 Февраля 2025 года в 14:05 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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18:42
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4x7,5 км на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде. Старт запланирован на 17:05 по московскому времени.
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