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Пройссен Мюнстер - Ян 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 14:00
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
22 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Пройссен Мюнстер
Ян

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Ян, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Ян
Регенсбург
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Ян0 : 3Пройссен Мюнстер
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Пройссен Мюнстер
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Пройссен Мюнстер1 : 2
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 1Пройссен Мюнстер
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 2Пройссен Мюнстер
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Пройссен Мюнстер2 : 1
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Ян1 : 1
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 2 : 1Ян
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Ян2 : 0
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 5 : 1Ян
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Ян0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2240
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2238
5 Фортуна2237
6 Падерборн 072237
7 Эльверсберг2235
8 Нюрнберг2335
9 Ганновер-962234
10 Карлсруэ2230
11 Шальке-042227
12 Герта2326
13 Гройтер Фюрт2226
14 Дармштадт 982225
15 Айнтрахт Б2221
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2220
17
Зона вылета
Ульм 18462217
18
Зона вылета
Ян2215

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