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Ульм 1846 - Эльверсберг 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 14:00
Стадион: Донауштадион (Ульм, Германия), вместимость: 19500
22 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Ульм 1846
Эльверсберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ульм 1846 - Эльверсберг, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Донауштадион (Ульм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ульм 1846
Ульм
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Эльверсберг1 : 3Ульм 1846
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Ульм 1846
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Ульм 18460 : 2
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 3 : 2Ульм 1846
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Ульм 18465 : 1
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Ульм 1846
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Эльверсберг2 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 3Эльверсберг
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Эльверсберг2 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 1 : 0Эльверсберг
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Эльверсберг2 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2240
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2238
5 Фортуна2237
6 Падерборн 072237
7 Эльверсберг2235
8 Нюрнберг2335
9 Ганновер-962234
10 Карлсруэ2230
11 Шальке-042227
12 Герта2326
13 Гройтер Фюрт2226
14 Дармштадт 982225
15 Айнтрахт Б2221
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер2220
17
Зона вылета
Ульм 18462217
18
Зона вылета
Ян2215

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