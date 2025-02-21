Фрайбург - Вердер 21 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-02-2025 21:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
21 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Макс Бурда (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вердер, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|27
|пз
|Николас Хефлер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|42
|пз
|Рицу Доан
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|3
|зщ
|Антони Юнг
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|13
|зщ
|Милош Велькович
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|19
|зщ
|Деррик Кён
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|9
|нп
|Андре Силва
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Оле Вернер
История личных встреч
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|13.04.2019
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|4 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|07.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|31.01.2025
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|55
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|22
|47
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|22
|42
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|22
|37
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|22
|36
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|22
|35
|7
|Штутгарт
|22
|35
|8
|Боруссия М
|22
|34
|9
|Вольфсбург
|22
|33
|10
|Вердер
|22
|30
|11
|Боруссия Д
|22
|29
|12
|Аугсбург
|22
|28
|13
|Унион
|22
|24
|14
|Санкт-Паули
|22
|21
|15
|Хоффенхайм
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|22
|14
| 17
Зона вылета
|Бохум
|22
|14
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|22
|13