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Фрайбург - Вердер 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2025 21:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
21 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Макс Бурда (Берлин, Германия);
Фрайбург
Вердер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вердер, которое состоится 21 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вердер
Бремен
1 Германия вр Ноа Атуболу
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
27 Германия пз Николас Хефлер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
42 Япония пз Рицу Доан
34 Германия пз Мерлин Рёль
32 Италия пз Винченцо Грифо
9 Германия пз Лукас Хёлер
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
3 Германия зщ Антони Юнг
4 Германия зщ Никлас Штарк
13 Сербия зщ Милош Велькович
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
19 Германия зщ Деррик Кён
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
9 Португалия нп Андре Силва
7 Германия нп Марвин Дукш
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Германия Оле Вернер
История личных встреч
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Вердер0 : 1Фрайбург
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Вердер3 : 1Фрайбург
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Фрайбург1 : 0Вердер
16.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер1 : 2Фрайбург
22.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Фрайбург2 : 0Вердер
13.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Вердер0 : 0Фрайбург
17.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Фрайбург1 : 1Вердер
23.05.2020 Германия - Бундеслига 27-й тур Фрайбург0 : 1Вердер
02.11.2019 Германия - Бундеслига 10-й тур Вердер2 : 2Фрайбург
13.04.2019 Германия - Бундеслига 29-й тур Вердер2 : 1Фрайбург
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 1Фрайбург
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Фрайбург1 : 0
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур 0 : 1Фрайбург
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Фрайбург1 : 2
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 4 : 0Фрайбург
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Вердер1 : 3
07.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 3 : 0Вердер
31.01.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Вердер1 : 0
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Вердер
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Вердер0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2255
2
Лига чемпионов
Байер2247
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2242
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2237
5
Лига Европы
Фрайбург2236
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц2235
7 Штутгарт2235
8 Боруссия М2234
9 Вольфсбург2233
10 Вердер2230
11 Боруссия Д2229
12 Аугсбург2228
13 Унион2224
14 Санкт-Паули2221
15 Хоффенхайм2221
16
Стыковая зона
Хайденхайм2214
17
Зона вылета
Бохум2214
18
Зона вылета
Хольштайн2213

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