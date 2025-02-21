«Лос-Анджелес» арендовал Ундера у «Фенербахче»

Дата публикации: 21-02-2025 02:24

Карьера Дженгиза Ундера продолжится в МЛС. Вингер заключил трудовой договор с «Лос-Анджелесом». Информация появилась на сайте американской команды.



Турок будет выступать за «черно-золотых» в рамках арендного договора, рассчитанного до лета 2025 года. У «Лос-Анджелеса» будет возможность оформить полноценный переход Дженгиза.



Правами на Ундера владеет «Фенербахче». Однако в сезоне 2024/2025 футболист редко появлялся на поле. В его активе всего 252 минуты игрового времени и ни одного результативного действия.



Срок действия контракта крайнего нападающего с «желтыми канарейками» ограничен летом 2027 года. Трансферная стоимость 27-летнего полузащитника равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).