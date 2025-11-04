Представители «Реала» возложили дань уважения Диогу Жоте на «Энфилде»

Дата публикации: 04-11-2025 11:03

Делегация мадридского «Реала» прибыла на знаменитый стадион «Энфилд», чтобы почтить память бывшего вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты, трагически погибшего этим летом. В составе делегации были футболисты Дино Хёйсен и Трент Александер-Арнольд, главный тренер команды Хаби Алонсо, а также директор клуба Эмилио Бутрагеньо. Они возложили цветы к мемориалу, установленному у главного входа стадиона в память о Диогу Жоте, чей уход стал настоящим ударом для болельщиков всего мира.

Диогу Жота погиб в автокатастрофе, которая произошла 3 июля 2025 года на одной из трасс Испании. Причиной аварии стало лопнувшее колесо, после чего машина футболиста вылетела в кювет и загорелась. Трагедия случилась всего спустя несколько недель после того, как футболист вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии и выиграл Лигу наций, а также сыграл свадьбу с матерью своих троих детей.

На момент гибели Жоте было всего 28 лет. За «Ливерпуль» он выступал с лета 2020 года, став ключевой фигурой в составе клуба, а до этого защищал цвета «Вулверхэмптона» и «Порту». За свою карьеру Жота зарекомендовал себя как талантливый и трудолюбивый игрок, ставший любимцем болельщиков.