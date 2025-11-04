Пять топ-клубов, включая «Манчестер Сити» и «Арсенал», проявляют интерес к нападающему «Леванте»

Дата публикации: 04-11-2025 11:53

Молодой 22-летний форвард «Леванте» Карл Эдуард Этта Эйонг оказался в центре внимания ведущих европейских клубов. По информации издания Mundo Deportivo, талантливым камерунским нападающим заинтересовались такие гранды испанского футбола, как «Барселона» и мадридский «Реал». К числу претендентов добавились представители английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», также следящие за прогрессом игрока.

По сведениям источника, существует вероятность, что переход может состояться уже во время зимнего трансферного окна, однако более реально, что покинет Карл Эдуард Этта Эйонг «Леванте» следующим летом — сразу после чемпионата мира 2026 года. Напомним, что камерунский нападающий перешёл в «Леванте» из «Вильярреала» только в сентябре этого года, а сумма сделки составила 3 миллиона евро.

Старт нового сезона для Эйонга получился впечатляющим. В трёх первых турах Ла Лиги за «Вильярреал» он забил один мяч и отдал две результативные передачи. После перехода в «Леванте» камерунец продолжил демонстрировать высокую результативность — за восемь матчей он отметился пятью забитыми голами и отдал одну голевую передачу. По последним оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 20 миллионов евро. В случае продолжения успехов цена на игрока может вырасти ещё выше.