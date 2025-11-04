Анчелотти высказался о бурной реакции Винисиуса на замену в матче с «Барселоной»

Дата публикации: 04-11-2025 11:56

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своим мнением относительно нашумевшего эпизода с участием Винисиуса Жуниора, произошедшего в недавнем матче против «Барселоны», в котором мадридский «Реал» одержал победу со счётом 2:1.

По словам Анчелотти, между ним и Винисиусом всегда сохраняются доверительные отношения. Наставник рассказал, что обсудил с бразильским нападающим его эмоциональную реакцию на замену. «Когда что-то идет не так, мы всегда разговариваем друг с другом напрямую. Я объяснил Винисиусу, что его поведение было ошибкой. Он понял свою вину, принес извинения, и для меня эта ситуация исчерпана. Винисиус остаётся очень важной частью команды, у него нет никаких проблем ни в сборной, ни в клубе, ни с тренерами. Его личная жизнь меня не касается — я ему не родственник, а тренер», — приводит слова Анчелотти издание AS.

В этом сезоне за «Реал» Винисиус уже сыграл 20 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Напомним, что в поединке против «Барселоны» футболиста заменили на 72-й минуте. Покидая поле, Винисиус ярко выразил недовольство: он жестикулировал, нецензурно выражался и сразу направился в раздевалку. Инцидент вызвал широкий резонанс среди болельщиков и в прессе, однако теперь конфликт, по словам тренера, полностью улажен.