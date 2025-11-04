Журналист из Украины объяснил, собирается ли «Шахтёр» увольнять Арду Турана после серии поражений

Дата публикации: 04-11-2025 17:12

Известный украинский журналист и футбольный комментатор Игорь Цыганик поделился информацией о ситуации вокруг главного тренера донецкого «Шахтёра» Арды Турана. По его словам, руководство клуба не обсуждает возможность отставки специалиста, несмотря на ряд неудачных результатов в еврокубках и вылет из национального Кубка после поражения от киевского «Динамо».

«На данный момент Туран продолжает активно учиться и набираться ценного опыта на посту главного тренера «Шахтёра». Вопрос, сколько времени руководство будет готово ему предоставить, конечно, актуален. Однако, по моей информации, у Рината Ахметова сохраняется доверие к нему, — никто не собирался увольнять Турана ни после неудачных матчей на европейской арене, ни после недавнего проигрыша в Кубке Украины, — сказал Цыганик в свежем выпуске своего YouTube-подкаста.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины «Шахтёр» демонстрирует уверенные результаты: команда обыграла главного конкурента «Динамо» и занимает первое место, опережая киевский клуб на четыре очка. В Лиге конференций ситуация менее оптимистична — после двух сыгранных матчей у «Шахтёра» всего три очка, и команда занимает 17-е место в турнирной таблице, но руководство не спешит с кадровыми решениями.