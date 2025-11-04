Криштиану Роналду: «Мне тяжело наблюдать за нынешним положением этого клуба»

Дата публикации: 04-11-2025 20:01

Португальская футбольная легенда Криштиану Роналду откровенно признался, что переживает из-за тяжелого кризиса, который в настоящий момент охватил его бывший клуб — «Манчестер Юнайтед». Этот знаменитый клуб переживает один из самых трудных этапов своей истории за последние годы, что не может оставить равнодушным легендарного игрока.

«Мне действительно больно видеть такой уважаемый клуб, как «Манчестер Юнайтед», в подобном состоянии. Я выиграл там Лигу чемпионов, там же получил свой первый «Золотой мяч». Провел в клубе много лет, завоевав за это время 14 различных титулов. Этот клуб всегда будет занимать особое место в моем сердце, я по-прежнему очень люблю «Манчестер Юнайтед»», — поделился Роналду.

Криштиану покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года, после разногласий с тренерским штабом, что еще больше осложнило ситуацию в команде. С того времени клуб продолжает испытывать значительные трудности: ни одного значимого титула в английской Премьер-лиге с момента ухода легендарного тренера Алекса Фергюсона в 2013 году так и не было завоевано.

Эти слова Роналду показывают, насколько глубока его привязанность к клубу, который стал важной частью его карьеры и жизни. Несмотря на все сложности, он остается преданным поклонником «Манчестер Юнайтед» и выражает надежду на скорое улучшение ситуации в клубе.