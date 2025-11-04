Роберто Донадони назначен главным тренером «Специи»

Дата публикации: 04-11-2025 20:02

Известный итальянский тренер и бывший наставник национальной сборной Италии Роберто Донадони стал новым главным тренером футбольного клуба «Специя», выступающего в Серии B. О назначении специалиста официально объявлено на сайте клуба. Контракт с Донадони рассчитан до лета 2026 года, что свидетельствует о долгосрочных планах руководства на совместную работу с опытным специалистом.

В настоящий момент «Специя» занимает 19-ю строчку турнирной таблицы чемпионата и нуждается в результативной перестройке, чтобы сохранить прописку во втором по силе дивизионе Италии. На счету клуба одно из самых неожиданных достижений в истории итальянского футбола — победа в чемпионате Италии сезона-1943/1944, которая до сих пор остается самым ярким моментом в истории «Специи».

Ранее Роберто Донадони успешно трудился в ряде известных итальянских клубов, таких как «Дженоа», «Ливорно», «Наполи», «Кальяри», «Парма», «Болонья» и других командах. Кроме того, он руководил сборной Италии с 2006 по 2008 год, где проявил себя как амбициозный тренер международного уровня.