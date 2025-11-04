Стив Макманаман обладает уникальным достижением в истории Ливерпуля и Реала

Дата публикации: 04-11-2025 20:00

Английский полузащитник Стив МакМанаман удерживает рекорд по общему количеству проведенных матчей за такие знаменитые клубы, как «Ливерпуль» и «Реал Мадрид».

Авторитетный сайт Transfermarkt подготовил специальный рейтинг к предстоящему матчу 4-го тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

В списке представлены 10 лучших футболистов, которые выступали одновременно и за английский «Ливерпуль», и за испанский «Реал», оценённые по сумме сыгранных матчей за оба клуба.

Вершину рейтинга занимает Стив МакМанаман с внушительным показателем в 522 игры за эти два гиганта мирового футбола.

На втором месте находится нынешний главный тренер мадридского «Реала» — Хаби Алонсо, который провёл в общей сложности 446 матчей за два клуба.

Замыкает тройку лидеров действующий защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд с 364 сыгранными встречами.

Ниже приведен полный список игроков с наибольшим числом матчей за «Ливерпуль» и «Реал», отражающий их вклад в оба клуба:

522 – Стив МакМанаман (Англия)

446 – Хаби Алонсо (Испания)

364 – Трент Александер-Арнольд (Англия)

342 – Майкл Оуэн (Англия)

336 – Альваро Арбелоа (Испания)

333 – Фернандо Морьентес (Испания)

220 – Фабиньо (Бразилия)

198 – Ежи Дудек (Польша)

55 – Николя Анелька (Франция)

41 – Антонио Нуньес (Испания)

22 – Нури Шахин (Турция)

Этот рейтинг показывает, насколько тесно связаны эти два легендарных клуба в истории мирового футбола через призму игроков, прошедших через оба коллектива. Многие из этих футболистов оставили значимый след как в английской Премьер-лиге, так и в испанской Ла Лиге, а также на международной арене. Интересно отметить, что некоторые из футболистов затем продолжили свои карьеры в качестве тренеров, как Хаби Алонсо, что подчеркивает важность их опыта и вклада в футбол.