«Да, я не сдержу слёз»: 40-летний Роналду прокомментировал возможное завершение карьеры

Дата публикации: 04-11-2025 20:03

Знаменитый 40-летний форвард сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду откровенно поделился своими мыслями о грядущем завершении профессиональной карьеры. В интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube-канале, Роналду рассказал, что осознанно готовится к этому моменту.

«Конец уже близок, ощущаю это. Но думаю, что смогу достойно встретить этот этап своей жизни. Конечно, будет сложно, будут и эмоции, возможно, слёзы. Я совсем не стесняюсь выражать свои чувства, ведь я всегда был честным с собой и окружающими. Это будет трудно, но я начал готовиться морально ещё в 25-27 лет», — признался Роналду.

Несмотря на возраст, летом Криштиану продлил соглашение с «Аль-Насром» до 2027 года и продолжает показывать высокий уровень игры. В нынешнем сезоне Роналду уже сыграл в 10 матчах за свой клуб во всех соревнованиях, отличившись девятью голами и двумя результативными передачами. Так что феноменальный португалец не сбавляет обороты и по-прежнему остается одним из ключевых игроков своей команды, вдохновляя болельщиков по всему миру.