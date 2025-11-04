«Криштиану Роналду отметил, кто стал чемпионом АПЛ, отметив их значительное отставание»

Дата публикации: 04-11-2025 19:58

Звезда португальского футбола Криштиану Роналду высказался о текущей борьбе в Английской Премьер-лиге и поделился своим взглядом на шансы главных претендентов на чемпионство. По мнению Роналду, именно «Арсенал» заслуживает звание главного фаворита нынешнего сезона.

«Арсенал» продолжает оставаться одной из ведущих команд. Клуб регулярно выигрывает трофеи и активно укрепляет состав опытными и талантливыми игроками. Они действительно способны стать чемпионами АПЛ — такая цель вполне достижима. В настоящее время уровень всех команд лиги приблизительно одинаковый, и каждый матч становится настоящим испытанием для игроков и тренеров.

В отношении «Манчестер Юнайтед» Роналду выразил уверенность, что команда уже не сможет выиграть чемпионат, отметив, что отрыв от лидеров слишком большой. Хотя в футболе всегда бывают неожиданные повороты, португалец сомневается в успехе «Юнайтед». Что касается «Арсенала» — здесь он настроен оптимистично: «Да, я считаю, что у них есть реальные шансы».

На данный момент «Арсенал» удерживает лидерство в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, опережая своего главного конкурента — «Манчестер Сити» — на шесть очков, что свидетельствует о серьезных намерениях клуба в борьбе за золотые медали сезона.



