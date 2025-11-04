Лотар Маттеус дал свой прогноз на поединок Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией»

Дата публикации: 04-11-2025 20:02

Известный немецкий полузащитник, чемпион мира и выдающаяся фигура в истории футбола Лотар Маттеус поделился своим прогнозом на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где встретятся два европейских гранда — «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария».

«Думаю, мы увидим яркую игру между двумя сильнейшими клубами Европы. В составах обоих коллективов собраны звёзды мирового уровня, однако у «ПСЖ» нет таких ключевых игроков, как Кейн, Олисе, Киммих и Нойер — это огромная потеря для французской команды.

Французы показывают хороший футбол в Лиге чемпионов, но в национальном чемпионате уже допускали осечки и даже уступили в одном из недавних поединков Лиги 1. «Бавария» же демонстрирует стабильную и уверенную игру: их состав сбалансирован, а взаимодействие между футболистами хорошо отлажено. На мой взгляд, именно мюнхенцы являются фаворитами предстоящей встречи, поскольку они сейчас на ходу и действуют мощно как в обороне, так и в атаке. Ожидаю, что матч получится напряжённым, но ставлю на победу «Баварии» со счётом 2:1», — отметил Маттеус в своей авторской колонке для Sky Sport Germany.

Эксперт считает, что опыт и сыгранность «Баварии» сыграют решающую роль в борьбе за три очка, а встреча может стать украшением всего тура Лиги чемпионов.