Криштиану Роналду: Меня называют высокомерным, но мнение окружающих меня не заботит

Дата публикации: 04-11-2025 23:56

Звездный нападающий сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду откровенно признался, что его абсолютно не беспокоит, как его воспринимает общественность.

«Меня не волнует мнение окружающих. Вокруг меня много разговоров, некоторые считают меня высокомерным человеком, но подобные оценки меня не задевают. Я перестал придавать значения чужим суждениям и в первую очередь ориентируюсь на собственные ценности и цели», — заявил Роналду в откровенном интервью Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube-канале.

В нынешнем сезоне титулованный португалец уже провёл 10 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах и демонстрирует отличную результативность, записав на свой счёт 9 голов и добавив 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, что позволяет болельщикам рассчитывать на новые яркие футбольные эмоции от легендарного нападающего. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Криштиану Роналду на данный момент составляет 12 миллионов евро. Даже несмотря на возраст, именитый футболист остаётся одним из ключевых игроков команды и продолжает привлекать внимание поклонников со всего мира.