Килиан Мбаппе поднялся на шестую строчку по количеству попаданий в символическую сборную FIFPro

Дата публикации: 04-11-2025 11:05

Звёздный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе завоевал почётное достижение — он поднялся на шестую позицию в числе футболистов, чаще всего включаемых в символическую сборную года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). 3 ноября 2024 года на официальном сайте организации был представлен новый список лучших игроков мира, которые вошли в состав символической сборной на 2025 год.

Для Мбаппе это шестое попадание в престижную команду, что выводит француза в число легенд современного футбола. Лидирует по числу попаданий аргентинский маэстро Лионель Месси с рекордными 17 включениями. Следом идут португалец Криштиану Роналду (15 попаданий), испанец Серхио Рамос (11 раз), а также непревзойдённые мастера мяча Андреас Иньеста (9) и Дани Алвес (8). Именно благодаря стабильному высокому уровню игры, Мбаппе удалось догнать таких титулованных футболистов.

Топ-6 по количеству попаданий в символическую сборную года по версии FIFPro:

1. Лионель Месси — 17 раз.

2. Криштиану Роналду — 15.

3. Серхио Рамос — 11.

4. Андреас Иньеста — 9.

5. Дани Алвес — 8.

6. Килиан Мбаппе — 6.

В символическую сборную 2025 года, помимо Мбаппе, вошли наиболее яркие представители мирового футбола, выступающие за ведущие клубы и сборные. Это доказывает, что попадание в этот список — знак мирового признания и выдающихся заслуг на футбольном поле.

Символическая сборная 2025 года по версии FIFPro:

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», «Манчестер Сити», сборная Италии);

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);

Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);

Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии);

Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии);

Коул Палмер («Челси», сборная Англии);

Педри («Барселона», сборная Испании);

Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);

Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);

Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).

Такой высокий рейтинг Мбаппе доказывает, что игрок продолжает развиваться и добиваться успехов, благодаря чему его карьера проходит среди лучших игроков современности.