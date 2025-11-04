Хаби Алонсо посоветовал «Реалу» преемника Крооса и настаивает на его покупке

Дата публикации: 04-11-2025 12:59

Мадридский «Реал» проявляет серьёзный интерес к английскому полузащитнику клуба «Кристал Пэлас» Адаму Уортону, что подтверждают сведения испанского издания El Nacional. По информации источника, главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо видит в 21-летнем футболисте преемника легендарного Тони Крооса и настаивает на его скорейшем приобретении.

«Реал» уже подготовил официальное предложение по трансферу и готов заплатить за молодого хавбека сумму в районе €60 млн. Руководство мадридского гранда уверено, что именно Уортон сможет усилить линию полузащиты после ухода Крооса, обеспечив команде дополнительную креативность и стабильность в центре поля.

В текущем сезоне Адам Уортон провёл 13 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Его действующий контракт с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2029 года. К тому же, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €60 млн, что совпадает с предложением мадридского клуба. Если трансфер состоится, Уортон может стать одной из самых громких покупок «Реала» в ближайшее время.