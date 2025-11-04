Глушаков назвал причины дисбаланса в «Спартаке»

Дата публикации: 04-11-2025 11:04

Известный в прошлом полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился своим мнением о сложившейся ситуации в московском клубе. Футболист считает, что изменения, произошедшие в составе команды минувшим летом, негативно сказались на общем климате внутри коллектива. По его словам, активная трансферная политика, приведшая к приходу новых футболистов, нарушила баланс в «Спартаке», что быстро отразилось на результатах.

«Все ожидали, что после успешной игры осенью «Спартак» сможет продолжить выигрывать и демонстрировать хороший футбол. На деле же оказалось, что приход новых игроков пошёл не на пользу, поскольку возникли проблемы с микроклиматом и стабильностью. Частая смена тактических схем и изменения в основном составе также сыграли свою негативную роль. Не менее важным фактором является и стресс, связанный с тренерскими перестановками, — подчеркнул Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ». — Конечно, в составе клуба хватает сильных футболистов, способных бороться за самые высокие места, тем не менее команде явно недостаёт гармонии и уверенности. Со стороны трудно судить о внутренней атмосфере, понять всё можно только находясь внутри коллектива».